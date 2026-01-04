悉尼枪击事件后澳大利亚伊斯兰恐惧症激增200%

据圣裔世界大会国际通讯社（阿布那）报道，澳大利亚全国伊玛目理事会（ANIC）宣布，继"邦迪"海滩武装袭击事件后，针对穆斯林的反伊斯兰和仇恨事件增加了近200%。该事件发生在12月14日，媒体称其为一起受恐怖组织（达伊沙）启发的袭击；澳大利亚穆斯林领袖立即对此予以谴责。

全国伊玛目理事会强调，这种仇恨言论的增加导致穆斯林因其宗教信仰而直接成为目标，并被"不公正地"与他们坚决谴责的行为联系在一起。该理事会的报告称，各地的清真寺、伊斯兰教育机构甚至公墓都遭到侵犯。记录在案的事件包括：向位于新南威尔士州"纳雷兰"地区的穆斯林公墓投掷猪肉块、在珀斯市对戴头巾的妇女进行侮辱和吐口水，以及在墨尔本伊斯兰学院涂写侮辱性涂鸦等。

该理事会还警告说，至少有9座清真寺和伊斯兰中心被迫提高安保级别，这种情况在穆斯林中造成了"对新西兰克赖斯特彻奇惨案类似袭击的持续恐惧"。该理事会支持热线收到的电话表明，焦虑、在线威胁和对个人安全的严重担忧有所增加。

澳大利亚全国伊玛目理事会进一步批评了该国媒体和政治氛围助长伊斯兰恐惧症叙事，并表示一些人物的分裂性言论使得"种族主义和极端主义势力更加胆大妄为"。该组织强调，对种族主义的有选择性谴责方式加剧了社会分裂，并威胁到公共安全。

该宗教机构表示"必须维护所有穆斯林的安全、尊严和公民权利"，并呼吁严肃对待和打击澳大利亚针对伊斯兰社区的仇恨言论、仇恨犯罪和歧视。