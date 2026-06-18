纽约时报：对伊战争暴露了美国军事力量的局限性

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国分析人士W.J.亨尼根批评了美国在伊朗战争中的表现，并强调尽管华盛顿在战场上拥有广泛的军事和技术优势，但这场战争暴露了美国军事力量的局限性，并导致了战略上的失败。亨尼根在《纽约时报》上撰文指出，美国总统唐纳德·特朗普在战争开始几天后曾宣布华盛顿即将取得决定性胜利，但三个月后的结果与所宣称的目标相去甚远。

这位作者表示，这场战争导致13名美国人和数千名伊朗人丧生，并耗费了美国至少290亿美元的公共资源。然而，华盛顿未能推翻伊朗政权、摧毁其核计划，也未能彻底瘫痪其导弹和无人机能力。他认为，这一结果源于双方目标本质的不同，特朗普所对抗的国家并不需要完全的军事胜利，只需抵抗和坚持即可。据亨尼根称，美国还与犹太复国主义政权结盟，而该政权有着不同的目标，更侧重于在整个冲突期间保持其地区优势。

这位作者认为，华盛顿最终被迫接受了一个脆弱的、有条件的停火，而非特朗普所要求的无条件投降。他指出，这暴露了美国军工产业结构性的弱点，并加剧了人们对该国未来应对更强大对手能力的担忧。亨尼根强调，尽管美国海军成功扰乱了一部分伊朗石油贸易，打击了数千个军事和工业目标，并对伊朗空军和海军造成了一定损害，但德黑兰展现出了显著的抵抗能力。这位作者还援引美国情报评估称，截至今年5月，伊朗保留了约70%的导弹储备。

亨尼根写道，美国的地区盟友也越来越多地质疑在本国驻留美军的益处，尤其是在美国的基地、大使馆和各类设施成为伊朗报复性打击的目标之后。据他称，这加剧了人们的担忧，即美军的驻扎非但不能带来安全，反而可能成为威胁这些国家安全的一个因素。这场战争还凸显了另一个问题，即美国过度依赖先进且极其昂贵的装备，而这些装备的重建需要很长时间。