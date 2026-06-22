欧盟拒绝犹太复国主义政权在加沙的计划/要求立即开放所有过境点并允许人道主义援助全面进入

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，欧盟领导人周五就加沙地带战争及约旦河西岸局势发表了一份强硬声明，要求以色列政府允许全面的人道主义援助进入，停止扩建定居点，并遵守国际法。与此同时，欧盟领导人还要求在更广泛的战后协议框架内解除伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的武装。欧洲理事会将加沙“局势恶化”称为“毁灭性的人道主义危机”，宣布“极度”关切加沙局势，并要求立即、无阻碍地在该地区全境“大规模”运送人道主义援助。该欧洲机构要求开放过境点，包括在加沙与约旦河西岸之间建立一条医疗走廊，并强调国际媒体应被允许进入这些地区。声明还强调“必须在任何情况下保证”对平民的保护，要求以色列允许联合国附属机构和人道主义组织独立运作，并遵守国际人道主义法。欧盟领导人支持使用替代补给路线，包括塞浦路斯海上走廊，以补充陆地通道。欧盟领导人驳斥了有关以色列计划控制加沙约70%土地的信息，并对与联合国安理会第2803号决议相关的停火框架执行进展有限表示关切。理事会还谴责了在“苏穆德”全球船队事件后在国际水域对被拘留者的处理方式，并批评了被指控煽动不当行为的“以色列极端主义部长”的言论。约旦河西岸的紧张局势是此次会议的重要议题。欧盟谴责了特别是在E1区域的定居点扩建，认为其违反国际法，并就参与该区域建筑项目的公司可能面临的“法律和信誉后果”发出警告。欧洲理事会还谴责了定居者暴力行为的增加，并支持对极端定居者和极端组织实施新的制裁。最后，欧洲理事会批评了以色列关于死刑的法律，称其具有歧视性，并要求予以废除，同时宣布如果局势进一步恶化，欧盟附属机构将采取更多措施。