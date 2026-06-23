金融时报：美伊初步协议后华盛顿与特拉维夫出现深刻裂痕

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，《金融时报》在一篇分析报道中称，美国与以色列之间的利益出现了前所未有的裂痕，并指出唐纳德·特朗普与伊朗达成的临时协议不仅打乱了内塔尼亚胡发动联合战争的计划，更表明华盛顿无视了以色列的安全关切。该报称，新谅解备忘录中未涉及伊朗导弹计划及对抵抗组织的支持等议题，使特拉维夫面临一场“战略灾难”。报道指出，华盛顿聚焦于在黎巴嫩战线实现停火和管控紧张局势，而以色列要求的核心——遏制伊朗导弹力量和限制德黑兰盟友的影响力——却未在协议中得到体现。伊朗利用黎巴嫩战线和霍尔木兹海峡重新开放作为施压杠杆，推动获得石油豁免和资产解冻。分析人士认为，这一趋势强化了伊朗在地区的地位，并严重削弱了内塔尼亚胡的 maneuvering 空间。《金融时报》最后指出，内塔尼亚胡与特朗普之间存在深刻的个人和政治裂痕，双方言语冲突不断。援引以色列内部民调，报道强调随着战争热情消退，仅11%的以色列公众认为该国在与伊朗的对抗中取得了胜利。