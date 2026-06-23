特拉维夫的警钟：希伯来大学民调显示92%以色列人认为伊朗赢得战争及与美协议

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，根据《以色列时报》发布的数据，92.1%的受访者认为伊朗以胜利者的姿态走出了战争并与美国达成了协议；就连93.1%的右翼政府支持者也认同这一观点。此外，82.9%的受访者认为最近六周的战争长期削弱了以色列的安全，86%的人对美伊直接协议（以色列未参与）的结果持非常负面的态度。民调还显示公众对以色列和美国领导层存在严重信任危机，72.5%的人不相信内塔尼亚胡关于取得战略成就的说法，超过半数（56.4%）认为他对战争的管理“失败或糟糕”。内塔尼亚胡的留任支持率从40%骤降至29%。同时，69.1%的以色列人认为特朗普对战争后果的处理不力。报道最后指出，以色列政府自2023年10月以来鼓吹的“彻底胜利”与公众认知严重脱节：仅12.2%的受访者认为战争目标（如摧毁哈马斯、解救被扣押人员、消除真主党威胁）已经实现，而绝大多数（61.3%）认为这些目标根本没有实现。