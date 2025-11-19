令人担忧的欧洲伊斯兰恐惧症浪潮：奥地利和德国仇恨言论数据居首

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，根据伊斯兰合作组织令人震惊的数据以及诸如"欧洲新闻"等知名欧洲媒体的报道，在欧盟核心区域，穆斯林正面临着一波前所未有的歧视和仇恨攻击浪潮，这种情况在2023年10月7日行动之后进一步加剧。

伊斯兰合作组织的新数据为"欧洲大陆"宗教少数群体的公民权利敲响了警钟；数据显示，居住在欧盟的穆斯林中，每两人就有一人报告曾遭受歧视。

其中，奥地利成为欧洲伊斯兰恐惧症比例最高的国家。该国记录显示，有71%的穆斯林报告遭受过歧视，并且在2023年记录了超过1500起仇恨犯罪，位居榜首。奥地利之后，德国和芬兰分别以68%和63%的比例位列其后。法国也仍被认为是该地区伊斯兰恐惧症相关挑战的主要温床之一。

这种令人担忧的趋势呈现出多种形式。分析表明，约25%的报告案例可追溯至极右翼团体的有组织运动，而超过25%涉及针对穆斯林的直接身体和言语攻击。此外，20%的案例涉及公共和媒体空间中的仇恨言论。

瑞典和比利时也是面临移民恐惧和伊斯兰恐惧症情绪显著增长的国家之一。

尽管欧盟存在反歧视的法律框架，但这些数据的持续存在表明，现有措施在保障穆斯林的安全和公民权利方面仍然不足，这一群体持续面临文化、社会和人身威胁。国际专家强调，欧洲被认为是继美国之后全球伊斯兰恐惧症的第二大温床，迫切需要各国政府迅速反应并提高公众敏感度，以遏制这种有组织的仇恨。