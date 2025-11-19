伊朗重点发展里海周边区域合作 / 北约就俄罗斯新型导弹发出警告

欧亚地区正见证着多项外交和安全动态。伊朗北部举办了首届里海沿岸国家各省省长会议，同时在该地区西部，对俄罗斯新军事能力的担忧日益加剧。本期今日帕尔斯（Parstoday）将带您浏览这一广阔地域内最重要的政治、经济和安全事件：

伊朗的优先事项：里海，友谊与发展的桥梁

伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在拉什特举行的首届里海沿岸国家各省省长会议上，将扩大与该海域沿岸国家的多边关系称为伊朗外交政策的主要优先事项之一。阿拉格齐认为里海地区的重要性与波斯湾一样，并强调要制定广泛计划，以发展与邻国的政治、经济、社会、文化和安全关系。伊朗外长提到了伊朗北部各省的过境和旅游潜力，并表示希望这些地区能成为里海沿岸国家的旅游地。

加强与哈萨克斯坦的文化和经济联系

伊朗西北部东阿塞拜疆省的官员呼吁展现和加强与哈萨克斯坦的文化共同点。东阿塞拜疆省副省长莫尔塔扎·穆罕默德扎德在会见伊朗驻哈萨克斯坦新任文化参赞时，强调要为哈萨克斯坦人民了解该省文化创造条件，并称大不里士的历史资源无与伦比。伊朗文化参赞拉苏尔·伊斯梅尔扎德·杜扎尔也表示，哈萨克斯坦的文化、艺术和文学深受伊朗文化和文明的影响，可以通过梳理共同领域来发现经济联系。

乌兹别克斯坦将向阿富汗出口电力

在另一项重要的地区事态发展中，乌兹别克斯坦能源部长朱拉别克·米尔扎马哈茂多夫与阿富汗电力公司负责人阿卜杜勒·巴里·奥马尔在塔什干签署了2026年电力出口协议。此次会晤强调支持阿富汗人民的福祉和经济发展，并巩固双边合作。双方探讨了在阿富汗实施大型能源项目，包括建设高压输电线路和变电站。

北约警告："海燕"是无法控制的威胁

北约机密文件显示，俄罗斯已完成核动力巡航导弹"海燕"的研发。北约认为，该导弹由于几乎无限的射程、高机动性以及为躲避防御系统而采取非直线飞行路线的能力，对欧洲安全构成了罕见的威胁。安装在导弹上的核反应堆使其能够飞行数万公里。然而，一些专家因其亚音速速度以及技术和环境风险，称其为"无用的武器"或"飞行中的切尔诺贝利"。北约同时还通报了俄罗斯另一款名为白杨-M的机动中程导弹的研发进展，其射程估计可达5500公里。

欧亚地区同时发生的这些事态描绘了一幅多维度的图景。一方面，伊朗通过积极外交，寻求利用其东部和北部的经济和文化机遇；另一方面，该地区西部的安全与军备竞争则制造了担忧和不稳定的氛围。看来，这两种趋势的互动或对抗将决定该地区地缘政治的未来。