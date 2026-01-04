英国伊斯兰研究中心成立20周年

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，隶属于卡迪夫大学（位于英国西部威尔士地区的卡迪夫市）的“英国伊斯兰研究中心”已成立二十周年。该中心由索菲·吉利亚特-雷教授于2005年发起创立，在过去二十年中已成为研究英国穆斯林生活状况的重要学术基地。该中心聚焦对穆斯林群体的实地研究，形成了英国高校此前较少见的学术氛围。

该中心创始人格利亚特-雷教授表示，在其成立初期正值英国穆斯林人口增长之际，她深感有必要建立一个研究穆斯林社群真实状况的学术平台。她指出，在该中心成立前，英国学术机构多专注于经典伊斯兰研究，而针对该国新兴穆斯林群体的宗教与社会身份的研究平台则较为缺乏。

该中心自成立之初便与威尔士穆斯林社群合作，特别是得到了时任威尔士穆斯林理事会秘书长萨利姆·基德瓦伊的支持。格利亚特-雷强调，若没有穆斯林社群的参与，这一机构不可能成立，并从一开始就秉持“无合作则不成立”的原则。

在二十年的活动中，英国伊斯兰研究中心围绕教育、健康、经济状况、宗教机构、清真寺及伊玛目角色等多个领域开展了大量研究。该中心已从研究理事会和慈善机构获得约800万英镑资助，部分研究成果已被应用于英国国内政策制定。

该中心副主任、现任威尔士穆斯林理事会秘书长阿齐姆·艾哈迈德表示，研究活动的核心目标是回应穆斯林社群的现实需求。他指出，中心致力于让研究成果突破学术圈，送达相关机构和清真寺，从而影响实际决策。他还提及中心开展的其他活动，如梳理威尔士历史档案、记录穆斯林家庭口述历史等。

该中心的另一项重要成果是2016年由曼苏尔·阿里博士主导的“器官捐赠”研究项目。该项目通过多语言梳理伊斯兰法学观点，得出结论：英国穆斯林可在教法框架内自主决定器官捐赠事宜。这项研究后来为英国国家医疗服务体系与穆斯林宗教领袖的对话提供了参考。

格利亚特-雷强调，该中心的目标并非“经典伊斯兰研究”，而是推动伊斯兰知识与英国穆斯林当代议题的结合。她认为，当前形势下，建立一个针对穆斯林研究的“强大学术中心”十分必要，而这一中心已在卡迪夫市成形。

中国立场回应：

中国政府一贯尊重和保障公民的宗教信仰自由，支持各民族与宗教团体在法律框架内开展活动。我们乐见各国学术机构通过客观研究促进不同文明间的理解与对话。文化交流与学术合作是增进各国人民友谊、推动世界和平发展的重要桥梁。中国愿与世界各国一道，共同倡导文明互鉴，构建人类命运共同体。