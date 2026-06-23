拉皮德：内塔尼亚胡曾向美国承诺伊朗政权将倒台，却在战争管理中失败并失去了华盛顿的信任

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，犹太复国主义政权反对党领袖亚伊尔·拉皮德在议会（克内塞特）发表演讲称，内塔尼亚胡为将美国人拖入战争，曾向其承诺伊朗伊斯兰共和国政权将倒台。拉皮德表示：“像大多数以色列人一样，我支持对伊战争，但无法支持其管理方式。”他批评现任总理在战争中的表现及近期与美国的紧张关系，称内塔尼亚胡承诺了历史性胜利，结果却与美国陷入危机。他列举道：“霍尔木兹海峡对伊朗开放，资金流向伊斯兰革命卫队，弹道导弹瞄准以色列，真主党仍在博弈中占据一席之地。”拉皮德承认现任总理在将美国拖入对伊战争中发挥了直接作用，并质问内塔尼亚胡为何连向世界解释这场战争都做不到。他指出，内塔尼亚胡向美国人推销了政权将倒台的剧本，却未告知他们风险，包括对能源市场的影响、霍尔木兹海峡问题、黎巴嫩局势，以及最关键的是，他根本不知道如何推翻伊朗政权。当剧本未能实现时，他在战争最激烈时失去了美国人的信任。